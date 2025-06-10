С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали около 4 тысяч машин

10 июня 2025, 13:00

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

3 тысячи 980 автомобилей, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю. Это на 90 машин больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





