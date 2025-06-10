С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали около 4 тысяч машин

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

3 тысячи 980 автомобилей, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю. Это на 90 машин больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



«Больше всего машин-нарушителей — 468 — увезли на штрафные стоянки в Ленинском округе. Второе место недельного антирейтинга занял Красногорск, где эвакуировали 381 машину. На третьем месте Мытищи с 337 эвакуированными автомобилями. Четвёртое место занял округ Люберцы (297 эвакуированных машин). А замыкает пятёрку антирейтинга округ Химки: там за неделю были эвакуированы 272 машины», — говорится в сообщении.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, владельцы транспорта могут по телефону 112 или через мобильное приложение «112 МО».
Лев Каштанов

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