Расписание на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях изменится 15 июня

10 июня 2025, 12:38

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек, курсирующих на Курском и Рижском направлениях, включая МЦД-2, изменится в воскресенье, 15 июня, из-за работ по замене стрелочного перевода на станции Тушино. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.







«Работы назначены на период с 00:20 до 10:20. В это время поезда на участке между станциями Подмосковная и Павшино будут следовать в реверсивном режиме. Расписание существенно изменится: изменения коснутся времени отправления и прибытия ряда поездов, а также количества остановок на маршруте. Некоторые электрички отменят», — говорится в сообщении.