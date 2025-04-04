Расписание электричек Павелецкого направления изменится в выходные дни апреля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов Павелецкого направления изменится с 5 по 7 апреля и с 12 по 14 апреля в связи путевыми работами на участке между станциями Бирюлёво и Домодедово, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Работы будут проводиться с 2:20 субботы до 2:20 понедельника. В связи будут значительно увеличены интервалы между электричками, часть поездов выведут из расписания, а у части сократят количество остановок на маршруте», — говорится в сообщении.Пассажиров просят заранее планировать поездки. Уточнить актуальное расписание можно на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК».
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