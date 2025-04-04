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Расписание электричек Павелецкого направления изменится в выходные дни апреля

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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График движения пригородных поездов Павелецкого направления изменится с 5 по 7 апреля и с 12 по 14 апреля в связи путевыми работами на участке между станциями Бирюлёво и Домодедово, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Работы будут проводиться с 2:20 субботы до 2:20 понедельника. В связи будут значительно увеличены интервалы между электричками, часть поездов выведут из расписания, а у части сократят количество остановок на маршруте», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят заранее планировать поездки. Уточнить актуальное расписание можно на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК».

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В шести округах Подмосковья 5 и 6 апреля проведу акции по сбору вторсырья
04 апреля 2025, 14:51

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Экологические акции по сбору отходов на переработку проведут волонтёры в ближайшие выходные — 5 и 6 апреля в шести округах Московской области: Одинцовском, Черноголовке, Раменском, Красногорске, Чехове и Пушкинском, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В рамках акций будут принимать макулатуру, пластик, стекло и металлолом. Кроме того, участники акций смогут отдать ненужную одежду и книги и получить экобаллы на покупки в магазинах сети «ВкусВилл», — говорится в сообщении.
В субботу, 5 апреля, сбор вторсырья будет проводиться в городе Одинцово по адресу: Можайское шоссе, 8 (возле бани) с 10:30 до 11:30 и на улице Маяковского, дом №2 с 12:00 до 13:00, в Черноголовке на площадке Мегабака (Первая улица, дом №13) с 10:00 до 11:00, в Раменском по адресу: улица Гурьева, дом №15, корп. 1 с 11:00 до 13:00 и в Красногорске на площадке между домами №18 и №20 по Красногорскому бульвару с 15:00 до 16:00.

В воскресенье, 6 апреля, акция будет проходить в городе Чехов (улица 8 Марта, дом №1А) с 0:00 до 10:50 и в городе Ивантеевка Пушкинского округа по адресу ЖК «Голландский квартал», дом №26, корп. 2 с 12:00 до 13:00.

На всех локациях будут дежурить волонтёры, которые помогут разобраться со сдачей вторсырья и получением бонусов от партнёров акции.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает предоставление грантов и стипендий, страхование жизни и здоровья, помощь в организации мероприятий, а также консультационную, методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом — по ссылке.

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В Московской области с начала года спасли свыше 120 младенцев с низким весом
04 апреля 2025, 14:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные неонатологи с начала 2025 года спасли более 40 новорождённых с экстремально низкой массой тела. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«С начала года в регионе благодаря работе неонатологов спасены 85 детей с очень низкой массой тела – менее 1500 г, а также 41 малыш с экстремально низкой массой – менее 1000 г. Неонатолог – первый врач в жизни каждого. В Подмосковье каждые роды и новорождённого сопровождает такой специалист», – отметил Забелин.
Каждый год 5 апреля отмечается День неонатолога. Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в Московской области создана трёхуровневая система родовспоможения. Семь учреждений третьего уровня – это Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, а также шесть перинатальных центров.

Ознакомиться с работой системы родовспоможения Подмосковья можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Помимо этого, в регионе работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения. Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00.

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Нарколог Холдин развеял миф о безопасности малых доз алкоголя для беременных
04 апреля 2025, 14:22

Фото: iStock / gpointstudio

Утверждение о безобидности бокала вина за ужином для беременных – это опасный миф. Употребление спиртного во время беременности приводит к серьёзным последствиям для здоровья ребёнка, сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Безопасных доз алкоголя нет. Одно время в обществе закрепился миф о том, что небольшое количество сухого вина не повредит. Но все последние исследования опровергли это. Употребляя алкоголь во время беременности, женщина наносит вред не только себе, но и малышу. Алкоголь попадает в кровь ребёнка, проникая через плаценту. А печень малыша ещё недостаточно развита, чтобы перерабатывать такие токсины», – пояснил специалист.
По словам Холдина, одно из самых серьёзных последствий – фетальный алкогольный синдром. Он опасен физическими аномалиями, задержкой роста и умственного развития, поведенческими проблемами. Такие дети часто страдают от нарушений внимания, памяти и способности к обучению.

Как подчеркнул нарколог, даже небольшие дозы алкоголя могут негативно воздействовать на развитие мозга и нервной системы младенца. Поэтому во время беременности важно придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться, высыпаться, отказаться от курения и алкоголя.

В пресс-службе Минздрава Московской области напомнили, что сейчас проходит Неделя здоровья матери и ребёнка.

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#минздрав мо
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Водителей Подмосковья призвали к осторожности из-за грядущего резкого похолодания
04 апреля 2025, 13:58

Фото: iStock / gpointstudio

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Московской области в ближайшее время: сильно похолодает и пойдёт снег, возможна гололедица, в связи с этим водителей просят быть максимально внимательными на дорогах и не выезжать на летней резине, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«До конца следующей недели синоптики прогнозируют в столичном регионе мокрый снег, ветер и снижение температур до минусовых отметок. По ночам может холодать до -8 градусов. В таких условиях водителям следует быть предельно внимательными, не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и воздержаться от поездок на шинах, не подходящих к таким погодным условиям», — говорится в сообщении.
В областном Минтрансе добавили, что в регионе будут проводить противогололёдную обработку на опасных участках дорог и участках с высокоинтенсивным движением, а также на вылетных трассах.

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#подмосковье
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В Подмосковье началось техобслуживание мемориалов «Вечный огонь»
04 апреля 2025, 13:35

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Сотрудники компании «Мособлгаз» в преддверии Дня Победы приступили к техническому обслуживанию подмосковных мемориалов «Вечный огонь», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«В рамках техобслуживания специалисты проверяют горелки, герметичность запорной арматуры и соединений, регулируют высоту пламени, проводят продувку газом для вытеснения воздуха, и ряд других работ, включая благоустройство территории мемориалов. В ходе технического обслуживания Вечные огни не гасят: пламя переносят на временную горелку, а по окончании работ возвращают обратно», — говорится в сообщении.
Всего в Московской области установлено более 70 мемориалов «Вечный огонь». Завершить их техническое обслуживание должны до 25 апреля.

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