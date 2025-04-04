В Подмосковье запустят 36 «дачных» автобусных маршрутов

Фото: пресс-служба МТДИ МО
36 автобусных маршрутов от железнодорожных станций и автовокзалов до СНТ запустят в этом дачном сезоне в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Первый «дачный» маршрут №6 уже начал курсировать от автостанции Раменское до села Марково. До конца апреля начнут работать ещё 19 маршрутов, а остальные запустят в мае. Сезонные маршруты будут курсировать до осени, некоторые — до 4 ноября», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Автобусы на сезонных маршрутах будут курсировать в основном по пятницам и в выходные дни, но некоторые и ежедневно. Расписание автобусов будет синхронизировано с графиком пригородных поездов. Список «дачных» автобусных маршрутов размещён на сайте министерства.
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