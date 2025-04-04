Водителей Подмосковья призвали к осторожности из-за грядущего резкого похолодания

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Московской области в ближайшее время: сильно похолодает и пойдёт снег, возможна гололедица, в связи с этим водителей просят быть максимально внимательными на дорогах и не выезжать на летней резине, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«До конца следующей недели синоптики прогнозируют в столичном регионе мокрый снег, ветер и снижение температур до минусовых отметок. По ночам может холодать до -8 градусов. В таких условиях водителям следует быть предельно внимательными, не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и воздержаться от поездок на шинах, не подходящих к таким погодным условиям», — говорится в сообщении.В областном Минтрансе добавили, что в регионе будут проводить противогололёдную обработку на опасных участках дорог и участках с высокоинтенсивным движением, а также на вылетных трассах.
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Лев Каштанов