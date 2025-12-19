Расписание электричек Рижского и Курского направлений изменится 20-21 декабря

19 декабря 2025, 14:50

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях, изменится в ближайшие выходные из-за реконструкции станции Царицыно. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Работы будут проводиться в период с двух часов ночи субботы, 20 декабря, до двух часов ночи понедельника, 22 декабря.





«В указанное время перекроют участок первого пути, поезда пустят по другим путям, в связи с чем все электрички в сторону Подольска проследуют Царицыно без остановки. У некоторых составов продлят маршруты до станции Курьяново, а некоторые отменят», — говорится в сообщении.