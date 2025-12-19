ЦППК добавила оплату проезда с питомцами в приложении «Скороход»

19 декабря 2025, 13:16

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

ЦППК расширила возможности мобильного приложения «Скороход». Теперь пассажиры могут оплачивать проезд вместе с питомцами онлайн. Новая функция доступна на всех маршрутах ЦППК, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на компанию.