ЦППК добавила оплату проезда с питомцами в приложении «Скороход»
ЦППК расширила возможности мобильного приложения «Скороход». Теперь пассажиры могут оплачивать проезд вместе с питомцами онлайн. Новая функция доступна на всех маршрутах ЦППК, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на компанию.
Чтобы оформить билет для четырёхлапого спутника, на экране начала поездки нужно нажать кнопку «Добавить» и выбрать услугу «Провоз животного». Приложение автоматически рассчитает стоимость — она составляет 25% от полного разового билета и зависит от маршрута и категории поезда.
Подтверждением оплаты станет значок лапки на экране поездки. Внизу экрана также виден список оформленных услуг, а итоговую сумму проезда формирует на станции назначения после нажатия кнопки «Завершить поездку».
Использовать «Скороход» просто: достаточно скачать приложение и пройти быструю регистрацию — сервис сразу готов к работе. Приложение самостоятельно определяет станции отправления и прибытия, маршрут можно изменить в любой момент, а списание оплаты происходит автоматически по фактически пройденному расстоянию. Пассажиры могут обойтись без валидаторов — для начала поездки достаточно одного нажатия на экран устройства.
Теперь поездки с питомцами стали удобными и бесконтактными, а пользователи экономят время и получают полный контроль над оплатой онлайн.
