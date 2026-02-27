Расписание электричек Савёловского и Белорусского направлений изменится в марте

27 февраля 2026, 17:30

Видео: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных электричек, курсирующих на Савёловском и Белорусском направлениях, изменится в марте из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Ремонт будут проводить, в частности, на участках Бескудниково — Москва-Бутырская, Кунцево-1 — Одинцово, Лобня — Катуар и Катуар — Икша, а также на станциях Тестовская, Орудьево, Вербилки, Соревнование и Каналстрой.





«На Савёловском направлении работы запланированы на 2, 4, 16, 18, 20, 24, 25 и 28 марта, а на Белорусском их будут вести в течение всего месяца с часа ночи до пяти утра. Кроме того, на станциях Орудьево, Вербилки, Соревнование и Каналстрой со 2 по 24 марта технологические «окна» намечены на период между 11:00 и 15:00», — говорится в сообщении.