В двух округах Подмосковье пресекли незаконное сжигание мусора
Две попытки нелегального сжигания отходов пресекли специалисты министерства экологии и природопользования Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нарушения выявили в Раменском и Ленинском округах.
Всего с начала недели сотрудники подмосковного экологического надзора рассмотрели 173 обращения от жителей с жалобами на нарушение природоохранного законодательства и провели 15 выездов. В результате виновным объявили 38 предостережений.«Устройства для сжигания мусора обнаружили рядом с деревней Панино Раменского округа и у деревни Горки Ленинского округа. В ходе надзорных мероприятий обе мусоросжигательных печи демонтировали, а на нарушителей составили протоколы», — рассказал глава Минэкологии региона Виталий Мосин.