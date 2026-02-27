В двух округах Подмосковье пресекли незаконное сжигание мусора

27 февраля 2026, 16:19

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Две попытки нелегального сжигания отходов пресекли специалисты министерства экологии и природопользования Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Нарушения выявили в Раменском и Ленинском округах.



