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Расписание электричек Савёловского направления изменится с 6 по 31 марта

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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График движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на Савёловском направлении, будет изменён по будним дням в период с 6 по 31 марта из-за ремонтно-путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В связи с временным изменениям расписания пассажирам, которые используют пересадочные маршруты при отправлении со станции Савёлово до станций Сонково, Углич и Калязин планировать поездки заранее, так как из-за отмены ряда электричек некоторые маршруты будут нарушены», — говорится в сообщении.
Проверить актуальное расписание, а также приобрести билеты в онлайн-режиме пассажиры могут через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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Подмосковных водителей призвали подождать со сменой резины на летнюю
05 марта 2025, 10:35

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ездить на летней резине в Московской области пока небезопасно, несмотря на прогнозируемые синоптиками плюсовые дневные температуры, предупреждение об этом выпустили в подмосковном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Пока плюсовой температурный режим в Московской области только устанавливается, по ночам возможен ноль или минус, а при этом на дорогах не исключено образование гололедицы», — говорится в сообщении.
Специалисты регионального Минтранса уточнили, что менять зимнюю резину на летнюю стоит тогда, когда среднесуточная температура в течение недели не опускается ниже 7ºС, учитывая утренние заморозки. Согласно прогнозам, такая погода установится в регионе не раньше конца марта.

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#минтранс мо
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#подмосковье
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Иностранец украл у жителя Подольска православный крест стоимостью 50 тыс. рублей
05 марта 2025, 10:05

Фото: istockphoto.com/Kikagogo

Драгоценный православный крест похитили у жителя Подольска. Подозреваемого в краже удалось задержать, им оказался уроженец одной из стран ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник похитил крест из чемодана, ненадолго оставленного без присмотра. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские задержали злоумышленника и вернули украденный крест его законному владельцу. А против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под арестом до суда.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали местного жителя, который заметил заведённую иномарку без хозяина, угнал её и врезался в дерево, после чего бросил машину и скрылся.

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#полиция
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Загруженность дорог в Московской области утром 5 марта составила 4 балла
05 марта 2025, 09:49

Фото: istockphoto.com/Kikagogo

На четыре балла из десяти возможных оценивается загруженность подмосковных дорог по состоянию на утро среды, 5 марта, заторы наблюдается при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом в сторону столицы отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало около 972 тысяч машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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Житель Подмосковья угнал иномарку и врезался на ней в дерево
05 марта 2025, 09:38

Фото: istockphoto.com/Kikagogo

Полицейские задержали 45-летнего жителя Щёлкова, угнавшего иномарку в Королёве и попавшего на ней в ДТП, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что мужчина, проходя мимо одного из домов на Театральной улице, заметил припаркованный автомобиль с заведённым двигателем. Воспользовавшись тем, что машина была не заперта, а ключи — в замке зажигания, мужчина сел за руль и поехал в сторону дома. Он не справился с управлением и задел забор, но продолжил поездку и на соседней улице врезался в дерево, помял машину и бросил её на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Владелец иномарки объяснил, что завёл машину, а затем вспомнил, что забыл документы и ушёл за ними, а вернувшись, обнаружил, что машины нет.

В результате расследования угонщика задержали по месту его жительства в Щёлкове.

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#мвд московской области
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В дмитровском ЖК «Шоколад» построили паркинг на 293 машины
05 марта 2025, 09:15

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Четырёхэтажный наземный паркинг, рассчитанный на 293 автомобиля, построили на территории жилого комплекса «Шоколад» в Дмитрове, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь нового паркинга составляет свыше 9,8 тыс. квадратных метров. Там предусмотрены не только стандартные места, но и гостевые зоны, предназначенные для кратковременного размещения автомобиля», — говорится в сообщении.
ЖК «Шоколад» находится в северной части города Дмитров. Согласно проекту, в жилом комплексе проведут озеленение, обустроят пешеходные дорожки и установят спортивные и детские игровые площадки. На первом этаже жилого корпуса можно будет открыть магазин, аптеку, салон красоты и пр. Кроме того, там разместится филиал МФЦ и офис врача общей практики.

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