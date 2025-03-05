Расписание электричек Савёловского направления изменится с 6 по 31 марта

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на Савёловском направлении, будет изменён по будним дням в период с 6 по 31 марта из-за ремонтно-путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В связи с временным изменениям расписания пассажирам, которые используют пересадочные маршруты при отправлении со станции Савёлово до станций Сонково, Углич и Калязин планировать поездки заранее, так как из-за отмены ряда электричек некоторые маршруты будут нарушены», — говорится в сообщении.Проверить актуальное расписание, а также приобрести билеты в онлайн-режиме пассажиры могут через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
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