Расписание электричек Ярославского направления изменится с 18 мая по 14 июня

18 мая 2026, 17:06

График движения ряда пригородных поездов Ярославского направления изменится с 18 мая по 14 июня из-за ремонтных работ на перегоне между станциями Угловка и Алешинка. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





В связи с работами у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия и число остановок на маршруте. Кроме того, ряд составов, курсирующих между Москвой и станциями Сергиев Посад, Пушкино, Монино и Софрино, временно отменят.





«В то же время пустят дополнительные поезда в обе стороны на маршрутах между Москвой и Монино, а также Москвой и Сергиевым Посадом», — говорится в сообщении.