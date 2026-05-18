Расписание электричек Ярославского направления изменится с 18 мая по 14 июня

Видео: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов Ярославского направления изменится с 18 мая по 14 июня из-за ремонтных работ на перегоне между станциями Угловка и Алешинка. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.



В связи с работами у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия и число остановок на маршруте. Кроме того, ряд составов, курсирующих между Москвой и станциями Сергиев Посад, Пушкино, Монино и Софрино, временно отменят.

«В то же время пустят дополнительные поезда в обе стороны на маршрутах между Москвой и Монино, а также Москвой и Сергиевым Посадом», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять актуальное расписание.
Лев Каштанов

