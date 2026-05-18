Готовность ремонта детсада при школе №12 в Подольске достигла 55%
Капитальный ремонт здания дошкольного отделения школы №12 продолжается на улице Кирова в Подольске. В настоящее время готовность объекта составляет 55%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы проводятся в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«На объекте завершили демонтаж и занимаются отделкой помещений, ремонтом фасада и кровли, а также монтируют инженерные сети. На площадке заняты 50 человек», — говорится в сообщении.В результате капремонта здание общей площадью почти две тысячи квадратных метров обновят снаружи и изнутри, поставят туда новое оборудование и мебель. Завершить все работы планируют в текущем году.
Ранее сообщалось, что в Московской области 1 сентября откроются 48 отремонтированных и шесть новых школ.