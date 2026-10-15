Жителям Подмосковья рассказали об удобной опции приложения «Госуслуги. Дом»
В приложение «Госуслуги. Дом» сохраняется история начислений и платежей за ЖКУ. Так что если сумма в квитанции вызывает вопросы, можно за несколько секунд поднять всю историю. О том, как это сделать, рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Данные поступают в приложение из Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Их вносят туда поставщики ресурсов и управляющие компании.
«Чтобы посмотреть историю, нужно открыть приложение, выбрать на главном экране раздел «Счета ЖКУ» или перейти во вкладку «Счета» в нижнем меню. Затем следует нажать на строку «История начислений и платежей», выбрать нужный период через значок календаря и нажать «Применить», — говорится в сообщении.Приложение выдаст интересующие документы. А для полной детализации рекомендуется выбрать опцию «Посмотреть квитанцию». Если вопросы остались, написать заявку в управляющую компанию тоже можно прямо из приложения.