Жителям Подмосковья рассказали об удобной опции приложения «Госуслуги. Дом»

15 октября 2026, 18:12

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В приложение «Госуслуги. Дом» сохраняется история начислений и платежей за ЖКУ. Так что если сумма в квитанции вызывает вопросы, можно за несколько секунд поднять всю историю. О том, как это сделать, рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Данные поступают в приложение из Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Их вносят туда поставщики ресурсов и управляющие компании.





«Чтобы посмотреть историю, нужно открыть приложение, выбрать на главном экране раздел «Счета ЖКУ» или перейти во вкладку «Счета» в нижнем меню. Затем следует нажать на строку «История начислений и платежей», выбрать нужный период через значок календаря и нажать «Применить», — говорится в сообщении.