В национальном парке «Лосиный остров» высадят 73 000 молодых деревьев

15 октября 2026, 16:40

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В национальном парке «Лосиный остров» проходят работы по лесовосстановлению. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.





Сейчас сотрудники высаживают деревья в Алексеевском лесопарке. Площадь лесовосстановления составит около семи гектаров. Сегодня она уже достигла 1,2 гектара.

«В нацпарке сажают молодые ели и дубки. Хвойные породы – одни из лучших в экологическом плане. Благодаря неприхотливости и жизнеспособности такие деревья могут расти в условиях, где другие виды чувствовали бы себя не так хорошо. Они устойчивы к воздействию выхлопных газов, промышленных выбросов и пыли, что немаловажно, поскольку нацпарк окружают зоны плотной застройки», – отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.