В национальном парке «Лосиный остров» высадят 73 000 молодых деревьев
В национальном парке «Лосиный остров» проходят работы по лесовосстановлению. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Сейчас сотрудники высаживают деревья в Алексеевском лесопарке. Площадь лесовосстановления составит около семи гектаров. Сегодня она уже достигла 1,2 гектара.
«В нацпарке сажают молодые ели и дубки. Хвойные породы – одни из лучших в экологическом плане. Благодаря неприхотливости и жизнеспособности такие деревья могут расти в условиях, где другие виды чувствовали бы себя не так хорошо. Они устойчивы к воздействию выхлопных газов, промышленных выбросов и пыли, что немаловажно, поскольку нацпарк окружают зоны плотной застройки», – отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.По его словам, не менее важна и роль дуба в экологии. Это дерево изменяет химический состав и микробное сообщество окружающей почвы так, чтобы доминирующие растения не угнетали другие виды, которые сохраняются в экосистеме.
По данным министерства, всего этой осенью в «Лосином острове» планируется восстановить лес на площади более 22 гектаров. Для этого высадят свыше 73 000 саженцев ели и дуба.