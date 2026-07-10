Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях изменится с 11 июля

10 июля 2026, 16:10

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов на Савёловском и Белорусском направлениях, включая электрички МЦД-1 и аэроэкспрессы, изменится с 11 июля из-за работ на строящейся станции Беговая. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Технологические окна назначены на период с 2:00 до 8:00 11 июля и с 22:00 11 июля до 6:00 12 июля.





«В связи с этим у ряда составов изменится время отправления и прибытия, длина маршрутов и количество остановок. Кроме того, некоторые электрички отменят», — говорится в сообщении.