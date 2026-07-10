Шиномонтаж на берегу реки в Реутове снесут по решению суда
Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск администрации Реутова к компании «Ореан» о сносе шиномонтажной мастерской, построенной на берегу реки Серебрянки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Суд установил, что принадлежащий компании участок земли, на котором стоит шиномонтаж, расположен в водоохранной зоне.
«Береговая зона является территорией общего пользования, так что участок под приватизацию сформировали незаконно. Кроме того, деятельность мастерской создаёт угрозу загрязнения реки, а внешний вид постройки не соответствует окружным правилам благоустройства», — отметили в суде.Теперь компания обязана демонтировать мастерскую. А если она не сделает этого, муниципалитет имеет право сам провести демонтаж.