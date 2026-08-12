Загруженность дорог в Подмосковье утром 12 августа составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные сложности с проездом отмечаются на восьми вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Можайское, Минское, Киевское, Каширское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на телефоны, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.