В Ногинском роддоме 13 августа проведут день открытых дверей
День открытых дверей проведут в Ногинском роддоме для будущих родителей в четверг, 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Гостям расскажут о работе родильного дома и ответят все на вопросы по пребыванию в этом медучреждении.
«Благодаря дню открытых дверей у будущих родителей есть возможность заранее познакомиться с роддомом, узнать об организации медицинской помощи и получить интересующую информацию у специалистов», — сказал главврач Ногинской больницы Сергей Лившиц.Мероприятие начнётся в 14:00 в конференц-зале на пятом этаже. С собой нужно взять паспорт, а также маску и бахилы.
Адрес роддома: Богородский округ, Ногинск, Комсомольская улица, дом №59.
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