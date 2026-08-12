В Ногинском роддоме 13 августа проведут день открытых дверей

12 августа 2026, 10:26

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

День открытых дверей проведут в Ногинском роддоме для будущих родителей в четверг, 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Гостям расскажут о работе родильного дома и ответят все на вопросы по пребыванию в этом медучреждении.





«Благодаря дню открытых дверей у будущих родителей есть возможность заранее познакомиться с роддомом, узнать об организации медицинской помощи и получить интересующую информацию у специалистов», — сказал главврач Ногинской больницы Сергей Лившиц.