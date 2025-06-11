Расписание на Горьковском направлении и МЦД-4 изменится 12-13 и 14-15 июня

11 июня 2025, 17:44

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-4 и Горьковском направлении, изменится 12-13 и 14-15 июня в связи с работами на станции Железнодорожная. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.







«С 1:00 12 июня до 8:00 13 июня, а также с 1:00 14 июня до 6:00 15 июня будет проводиться переключение главных путей на участке Железнодорожная — Кусково — Нижегородская. И с 12 по 15 июня будут закрыты некоторые пути на участке Железнодорожная — Нижегородская», — говорится в сообщении.