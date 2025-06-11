«Все собирают бутылки»: фура с водкой опрокинулась в Подмосковье
Фура с водкой перевернулась на ЦКАД, россияне стали собирать бутылки
В Наро-Фоминском районе Московской области перевернулась фура с водкой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Из-за данного инцидента на ЦКАД возникла пробка. Отмечается, что водители начали выходить на дорогу и собирать бутылки.
Mash позже уточнил, что перевернулся фургон с «Аперолем». Другие подробности в настоящее время не приводятся.
До этого сообщалось, что в Петербурге фура с пивом опрокинулась на дороге и перекрыла движение. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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