Ремонт образовательного комплекса №7 в Пушкине завершат до конца лета

23 июля 2026, 14:08

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Образовательный комплекс №7, расположенный на Кольцовской улице в микрорайоне Клязьма города Пушкино, капитально ремонтируют. Завершить работы должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание построили 69 лет назад, его общая площадь составляет около 3 800 квадратных метров. В настоящее время обновление выполнено на 80%.





«Сейчас на объекте проводят общестроительные, отделочные, фасадные и кровельные работы, монтаж инженерных коммуникаций, пусконаладку и благоустройство прилегающей территории. На площадке заняты 52 человека, используются две единицы спецтехники», — говорится в сообщении.