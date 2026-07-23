Ремонт образовательного комплекса №7 в Пушкине завершат до конца лета
Образовательный комплекс №7, расположенный на Кольцовской улице в микрорайоне Клязьма города Пушкино, капитально ремонтируют. Завершить работы должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание построили 69 лет назад, его общая площадь составляет около 3 800 квадратных метров. В настоящее время обновление выполнено на 80%.
«Сейчас на объекте проводят общестроительные, отделочные, фасадные и кровельные работы, монтаж инженерных коммуникаций, пусконаладку и благоустройство прилегающей территории. На площадке заняты 52 человека, используются две единицы спецтехники», — говорится в сообщении.Ремонт ведётся за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.