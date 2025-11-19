Расписание на Казанском направлении и МЦД-3 изменится с 21 ноября

19 ноября 2025, 09:30

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на Казанском направлении и МЦД-3, изменится с 21 ноября из-за переключения станции Москва-Пассажирская-Казанская на цифровую систему управления движением. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.





В план входит переключение 186 светофоров и 152 стрелочных переводов.





«Первый этап работ будет проходить с полудня 21 ноября до 5:30 23 ноября, а второй — с 28 по 30 ноября. В связи с этим расписание ряда электричек изменится, в том числе в период между работами. Поменяется время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте или его длина», — говорится в сообщении.