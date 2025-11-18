Ступинское НПП «Аэросила» получило сертификат на выпуск нового воздушного винта
Коллектив Научно-производственного предприятия «Аэросила» завершил создание нового флюгерно-реверсирного тянущего гидромеханического винта. НПП получило сертификат на его выпуск, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Ступино.
Работы начались в 2017 году. С тех пор изделие прошло полный цикл испытаний от проверок на экстремальные температуры и устойчивость к повреждениям до тестирования аэродинамики, гидравлики и прочности узлов.
Самолёт Ил-114 провёл на винте 85 сертификационных полётов, по итогам которых были подтверждены высокие показатели надёжности и эксплуатационной пригодности.
Коллектив поздравили замминистра промышленности и торговли России Геннадий Абраменков и глава Росавиации Дмитрий Ядров. Они отметили вклад специалистов «Аэросилы» в развитие российской авиации. Гендиректору НПП Павлу Точилину вручили сертификат.
Глава округа Сергей Мужальских тоже поздравил сотрудников. Коллектив предприятия получил благодарственное письмо.
«У нас сегодня радостное событие, важное не только для нашего округа, но и для всей страны. Благодарю каждого сотрудника. Это исторический момент, который войдёт в летопись нашего города. Желаю благополучия, процветания и дальнейших успехов», – отметил Мужальских.Сотрудников, которые внесли значительный вклад в работу – технологов, инженеров, руководителей лабораторий и цехов – наградили благодарностями.
Сейчас на предприятии работают около тысячи человек. В прошлом году «Аэросила» отметила 85-летие. За годы деятельности предприятие изготовило 115 воздушных винтов для 85 типов самолётов.