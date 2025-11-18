В Раменском обсудили профилактику деструктивного поведения детей

18 ноября 2025, 22:05

Фото: Раменский медиацентр

В Раменской гимназии провели методический семинар-тренинг «Конструктор профилактики». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





На семинаре объяснили, как вести себя с детьми в непредвиденных обстоятельствах. Тренинг был поделён на теоретическую и практическую части.

«Работа посвящена профилактике деструктивного поведения. Важно не допустить, предупредить его, а если что-то случилось, понимать, как работать. Наши коллеги сейчас разбирают, как вовремя заметить нестандартную ситуацию и помочь ребёнку», – пояснила председатель Комитета по образованию администрации Раменского муниципального округа Наталья Асеева.

«Сейчас в стране сложная социально-экономическая ситуация, и это не может не сказываться на наших детях. Мы подготовили для коллег все материалы – ссылки, подборки, документы, которые должны быть в каждой школе и у каждого педагога под рукой, чтобы понимать, как должна сработать школьная команда, когда происходит сложный случай. Главная трудность, с которой сталкиваются педагоги, – принятие проблемы», – сказала заместитель директора «Корпоративного университета развития образования» Московской области Надежда Матрёнина.

Фото: Раменский медиацентр



«Педагогам необходимо понимать детей. Прежде чем помочь ребёнку, ты должен понять, где у него болит. Современные дети меняются, их проблемы тоже трансформируются. Главное – сохранить в себе человека», – уверена член совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Анастасия Ковалёва.