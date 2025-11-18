В Раменском обсудили профилактику деструктивного поведения детей
В Раменской гимназии провели методический семинар-тренинг «Конструктор профилактики». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
На семинаре объяснили, как вести себя с детьми в непредвиденных обстоятельствах. Тренинг был поделён на теоретическую и практическую части.
«Работа посвящена профилактике деструктивного поведения. Важно не допустить, предупредить его, а если что-то случилось, понимать, как работать. Наши коллеги сейчас разбирают, как вовремя заметить нестандартную ситуацию и помочь ребёнку», – пояснила председатель Комитета по образованию администрации Раменского муниципального округа Наталья Асеева.На мероприятие приехали коллеги из Ступина, Ленинского городского округа, сотрудники «Корпоративного университета развития образования».
«Сейчас в стране сложная социально-экономическая ситуация, и это не может не сказываться на наших детях. Мы подготовили для коллег все материалы – ссылки, подборки, документы, которые должны быть в каждой школе и у каждого педагога под рукой, чтобы понимать, как должна сработать школьная команда, когда происходит сложный случай. Главная трудность, с которой сталкиваются педагоги, – принятие проблемы», – сказала заместитель директора «Корпоративного университета развития образования» Московской области Надежда Матрёнина.
Большинство родителей могут не осознавать, что у ребёнка эмоциональные и поведенческие проблемы. Любое изменение в образе жизни детей сказывается на их поведении. Задача психолога – проговаривать это со школьниками.
«Педагогам необходимо понимать детей. Прежде чем помочь ребёнку, ты должен понять, где у него болит. Современные дети меняются, их проблемы тоже трансформируются. Главное – сохранить в себе человека», – уверена член совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Анастасия Ковалёва.Проработка проблемы и беседа с детьми – одна из важных задач, которую должны ставить перед собой педагоги в образовательных учреждениях. И это сплочённая командная работа.