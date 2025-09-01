Расписание на Киевском направлении и Большом кольце МЖД изменится в сентябре

01 сентября 2025, 11:47

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на Киевском направлении, МЦД-4 и Большом кольце, меняется с 1 сентября из-за работ по обновлению ж/д оборудования. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.





В период с 1 по 13 сентября будет проходить замена стрелочных переводов на четырёх станциях.



