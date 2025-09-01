Расписание на Киевском направлении и Большом кольце МЖД изменится в сентябре
График движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на Киевском направлении, МЦД-4 и Большом кольце, меняется с 1 сентября из-за работ по обновлению ж/д оборудования. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.
В период с 1 по 13 сентября будет проходить замена стрелочных переводов на четырёх станциях.
Кроме того, с 6 на 7 сентября работы будут проводиться на станции Внуково: они начнутся в 21:40 и завершатся в 7:40, а на станции Лесной Городок — с 12 на 13 сентября (с 21:45 до 7:45).«На станции Бекасово-Сортировочное в Москве работы начались 1 сентября в 9:00 и завершатся в 21:00. На станции Детково в округе Чехов стрелочные переводы будут менять 5 сентября с 6 утра до 18:00 и 8 сентября с 6:00 до 16:00», — говорится в сообщении.
Во время работ участки путей будут закрываться, в связи с чем расписание изменится. У некоторых электричек сократится число остановок на маршруте, поменяется время отправления и прибытия, а ряд составов отменят.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание на вокзалах и станциях. Посмотреть расписание можно также онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».