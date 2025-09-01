В Дзержинском открыли образовательно-воспитательный комплекс на 1,2 тыс. мест
Новый образовательно-воспитательный комплекс со школой, рассчитанной на 1100 учеников, и детским садом на 100 воспитанников открылся на улице Угрешская в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство велось в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».
«Общая площадь здания составляет более 18 тысяч квадратных метров. В школьном блоке расположены учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, пищеблок полного цикла со столовой, медпункт и административные помещения», — говорится в сообщении.В блоке детсада оборудованы помещения для групп со своими игровыми и спальнями, а также физкультурный и музыкальный залы, кружковые и пищеблок.
Прилегающая территория благоустроена.