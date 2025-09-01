В Дзержинском открыли образовательно-воспитательный комплекс на 1,2 тыс. мест

01 сентября 2025, 11:25

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Новый образовательно-воспитательный комплекс со школой, рассчитанной на 1100 учеников, и детским садом на 100 воспитанников открылся на улице Угрешская в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Строительство велось в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».





«Общая площадь здания составляет более 18 тысяч квадратных метров. В школьном блоке расположены учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, пищеблок полного цикла со столовой, медпункт и административные помещения», — говорится в сообщении.