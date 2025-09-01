В Подмосковье оптимизировали движение на Каширском шоссе
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Пропускную способность Каширского шоссе увеличили в Московской области за счёт оптимизации работы трёх светофоров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Светофоры откорректировали на территории округов Ленинский и Домодедово.
«На 35-м километре Каширского шоссе — в селе Ям округа Домодедово — изменили пофазный разъезд. Благодаря этому у водителей появилась возможность выехать на шоссе во время работы пешеходных светофоров», — говорится в сообщении.В Ленинском округе был изменён режим работы светофоров на 24-м и 25-м километре Каширского шоссе — на выезде в сторону остановки «Апаринки» и у остановки «Аммиачный завод» соответственно.
В областном Минтрансе отметили, что в регионе регулярно ведётся работа по оптимизации светофорного регулирования дорожного движения, что позволяет увеличить пропускную способность дорог на 10-15%.