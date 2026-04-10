Расписание на Киевском направлении изменится с 12 апреля до конца месяца

10 апреля 2026, 15:30

График движения пригородных поездов, курсирующих на Киевском направлении, изменится с 12 апреля до конца месяца из-за капитального ремонта путей между станциями Бекасово и Нара. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Работы будут проходить 12-17 апреля с 22:10 до 8:10, с 23:50 19 апреля до 23:50 22 апреля, а также 24 и 27-30 апреля с 1:50 до 9:50. Движение в это время будет организовано в реверсивном режиме по соседнему пути.





«В связи с капремонтом у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута и количество остановок. А некоторые поезда отменят», — говорится в сообщении.