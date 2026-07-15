В посёлке Селятино появится современная и безопасная детская площадка

15 июля 2026, 11:54

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В посёлке Селятино возле домов № 4А и №4Б скоро создадут современную детскую площадку. Её обустраивают по национальной программе «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе администрации Наро-Фоминского городского округа.