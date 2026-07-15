В посёлке Селятино появится современная и безопасная детская площадка
В посёлке Селятино возле домов № 4А и №4Б скоро создадут современную детскую площадку. Её обустраивают по национальной программе «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе администрации Наро-Фоминского городского округа.
Рабочие приступили к укладке верхнего прорезиненного слоя. Он будет цветным и разделит площадку на функциональные зоны.
Проверить ход работ приехал заместитель начальника территориального управления посёлка Селятино Александр Болошов. Он обсудил с подрядчиками соблюдение сроков, качество материалов и надёжность крепления конструкций.
Площадка будет включать спортивную зону, горку, качели, пружинные качалки, лавочки и урны. Все элементы будут соответствовать современным стандартам безопасности.
По завершении основных работ начнётся благоустройство прилегающей дворовой территории, чтобы к новому объекту вели удобные тропинки.
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