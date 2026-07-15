В Наро-Фоминске в этом году отремонтируют более 60 подъездов
62 подъезда многоквартирных домов вошли в план ремонта в Наро-Фоминске на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В настоящее время работы завершены по 18 адресам.
«В число отремонтированных вошёл третий подъезд в доме № 7 по улице Маршала Куркоткина. Теперь его можно назвать образцово-показательным. В нём покрасили потолок, стены, двери лифта и электрический щиток, поменяли почтовые ящики и привели в порядок входную группу и тамбур. Тот же набор работ проводят во всех вошедших в список подъездах», — говорится в сообщении.Работы идут в соответствии с графиком. До конца июня должны завершить обновление ещё семи подъездов. А выполнить всю программу планируется до конца октября.