В Наро-Фоминске в этом году отремонтируют более 60 подъездов

15 июля 2026, 12:16

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

62 подъезда многоквартирных домов вошли в план ремонта в Наро-Фоминске на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В настоящее время работы завершены по 18 адресам.





«В число отремонтированных вошёл третий подъезд в доме № 7 по улице Маршала Куркоткина. Теперь его можно назвать образцово-показательным. В нём покрасили потолок, стены, двери лифта и электрический щиток, поменяли почтовые ящики и привели в порядок входную группу и тамбур. Тот же набор работ проводят во всех вошедших в список подъездах», — говорится в сообщении.