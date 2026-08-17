Расписание на Курском и Рижском направлениях изменится 19-21 августа

17 августа 2026, 17:25

Видео: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на Рижском и Курском направлениях, включая МЦД-2, изменится 19-21 августа из-за работ на станции Чехов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





На станции будут менять три стрелочных перевода. Для этого выделили время с 17:50 19 августа до 6:00 20 августа и с 19:50 20 августа до 5:50 21 августа.





«В связи с работами у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрутов, а ряд составов отменят», — говорится в сообщении.