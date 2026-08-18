В Лыткаринской больнице освоили операции по исправлению деформации стопы

18 августа 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В отделение травматологии Лыткаринской больницы стали чаще обращаться пациенты с плоско-вальгусной деформацией стоп. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Из-за этой патологии люди годами терпели боль при ходьбе и не могли позволить себе любимую обувь. В больнице врачи проводят реконструктивно-пластические операции, после которых пациенты возвращаются к жизни без боли.

«К нам часто обращаются пациенты с плоско-вальгусной деформацией стоп. Это распространённая проблема, которая проявляется болью в переднем отделе стопы и мешает подобрать удобную обувь. Сначала мы лечим таких пациентов консервативно, однако если это не даёт эффекта, рекомендуем оперативное лечение. Реконструктивно-пластические операции проводим в нашем отделении. После операции пациенты проходят реабилитацию и снова могут носить то, что нравится», – рассказал заведующий приёмным отделением, травматолог-ортопед Лыткаринской больницы Егор Поляков.