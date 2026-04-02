Расписание на Курском и Рижском направлениях изменится с 3 по 5 апреля

02 апреля 2026, 16:41

График движения пригородных поездов, курсирующих на Рижском и Курском направлениях, включая МЦД-2, изменится 3-5 апреля из-за замены двух стрелочных переводов на станции Подмосковная. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Работы будут проводить по ночам — в период с 23:30 3 апреля до 09:30 4 апреля и в то же время с 4 на 5 апреля.





«В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута и количество остановок, а ряд составов выведут из расписания», — говорится в сообщении.