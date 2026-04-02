Жителей Подмосковья пригласили написать Всероссийский экологический диктант
2 апреля стартовала регистрация офлайн-площадок Всероссийского экологического диктанта, который запланирован на 15-22 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Ведомство поддерживает проведение диктанта в Подмосковье.
«Экологический диктант – одно из самых масштабных событий в сфере экологического просвещения и образования. Его тема в этом году – «Экологическое благополучие». Участники оценят свои знания в сфере экологии, обустройства комфортной окружающей среды и сбережения природных ресурсов. Приглашаю всех, кто неравнодушен к проблемам экологии, принять участие в мероприятии, а в идеале – создать собственную офлайн-площадку», – сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.Как отметили в ведомстве, в диктанте смогут участвовать все желающие, независимо от возраста, страны проживания, профессии и образования. Разные варианты адаптированы для разных возрастных групп.
