Строительство детско-взрослой поликлиники в Голицыне завершат в 2028 году
Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 300 посещений в смену, строят в городе Голицыно Одинцовского округа. В настоящее время готовность объекта составила 28%. Сдать медучреждение в эксплуатацию планируют в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас на объекте монтируют инженерные сети и бетонируют плиту перекрытия на уровне второго этажа. В работах задействованы 46 человек, используются четыре единицы техники», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.Общая площадь здания составит около пяти с половиной тысяч квадратных метров. Там обустроят блоки взрослого и детского отделений на 200 и 100 посещений за смену соответственно, а также блок неотложной помощи.