Из горящего дома в Балашихе спасли пенсионерку и двух её кошек

25 июня 2026, 12:39

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

85-летнюю женщину и её домашних животных спасли пожарные из горящей многоэтажки в Балашихе в четверг, 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Сообщение о пожаре поступило в 8:54. Прибывшие на место пожарные увидели, что горит квартира на восьмом этаже.





«Специалисты провели разведку и заметили, что в углу задымлённой комнаты на полу лежит пенсионерка с признаками отравления угарным газом. Женщину вынесли на улицу и передали бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.