Из горящего дома в Балашихе спасли пенсионерку и двух её кошек
85-летнюю женщину и её домашних животных спасли пожарные из горящей многоэтажки в Балашихе в четверг, 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Сообщение о пожаре поступило в 8:54. Прибывшие на место пожарные увидели, что горит квартира на восьмом этаже.
«Специалисты провели разведку и заметили, что в углу задымлённой комнаты на полу лежит пенсионерка с признаками отравления угарным газом. Женщину вынесли на улицу и передали бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.В квартире пожарные также нашли двух кошек. Их они передали соседям пострадавшей, согласившимся временно позаботиться о чужих питомцах.
Всего из горящего дома эвакуировали 12 человек. Площадь возгорания составляла восемь квадратных метров. Пожар потушили в 9:23.