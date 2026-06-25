Жительница Подмосковья вошла в число лучших на «Диктанте Победы»
Награждение участников международного исторического тестирования «Диктант Победы», показавших лучшие результаты, состоялось в Музее Победы в Москве. В число 20 триумфаторов вошла жительница Можайска Дарья Полякова. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Дарья работает социальным педагогом и преподаёт физкультуру в школе.
«Я всегда считала, что знание истории — это не менее важно, чем физическая подготовка. А «Диктант Победы» является отличной возможностью проверить свои знания и еще раз осознать, насколько важно беречь правду о Великой Отечественной войне», — сказала победительница.«Диктант Победы» проводится в рамках партийного проекта «Историческая память».
«Все 20 федеральных победителей из 5 170 участников, набравшие максимальные 25 баллов, получили диплом, сертификат на 50 тысяч рублей и подарочные наборы. А студентам колледжей и школьникам дипломы финалистов дадут дополнительные баллы при поступлении вузы. Кроме того, в будущем году все победители смогут посетить Парад Победы 9 мая», — сказал координатор проекта, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.Он добавил, что в этом году «Диктант Победы» написало рекордное число человек — 2,8 млн.