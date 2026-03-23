Расписание на Ленинградском направлении изменится 28-29 марта и 4-5 апреля

23 марта 2026, 13:19

График движения электричек Ленинградского направления изменится в период с 28 по 29 марта и с 4 по 5 апреля из-за ремонта на станции Зеленоград-Крюково. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).





В указанное время часть электричек, курсирующих между Москвой и Тверью, отменят, а у других изменится расписание.





«У ряда поездов будет другое время отправления и прибытия, а также сократится маршрут», — говорится в сообщении.