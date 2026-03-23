В Подмосковье благоустроят около 440 детских площадок
436 детских площадок планируется благоустроить в Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Работу проведут в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия».
«За последние пять лет в регионе благоустроили более двух тысяч детских игровых площадок. В этом году по Народной программе обновят ещё 436 детских площадок», — рассказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.Он пояснил, что список объектов на обновление формируется по запросам жителей. Этот принцип лежит в основе всей Народной программы.
Брынцалов также сообщил, что за пять лет в Подмосковье отремонтировали более 500 пришкольных стадионов. В этом году работы проведут ещё на 15 объектах.