Расписание на Ленинградском направлении изменится с 15 февраля по 23 марта

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек Ленинградского направления и МЦД-3 изменится с 15 февраля по 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).



Изменения связаны с ремонтными работами на станции Зеленоград-Крюково.

«В указанный период часть поездов МЦД-3, курсирующих на участке между станциями Зеленоград-Крюково и Останино, отменят. Интервалы между электричками по ночам увеличатся до 30 минут», — говорится в сообщении.
Кроме того, под отмену попадёт часть электричек на участке между Москвой и Тверью, а у ряда поездов изменится расписание и сократится маршрут.

Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на вокзалах и станциях, а также на сайте МТППК и через приложение «РЖД Пассажирам».
Лев Каштанов

