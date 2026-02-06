Расписание на Ленинградском направлении изменится с 15 февраля по 23 марта

06 февраля 2026, 10:52

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек Ленинградского направления и МЦД-3 изменится с 15 февраля по 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).





Изменения связаны с ремонтными работами на станции Зеленоград-Крюково.





«В указанный период часть поездов МЦД-3, курсирующих на участке между станциями Зеленоград-Крюково и Останино, отменят. Интервалы между электричками по ночам увеличатся до 30 минут», — говорится в сообщении.