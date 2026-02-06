Расписание на Ленинградском направлении изменится с 15 февраля по 23 марта
График движения электричек Ленинградского направления и МЦД-3 изменится с 15 февраля по 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
Изменения связаны с ремонтными работами на станции Зеленоград-Крюково.
«В указанный период часть поездов МЦД-3, курсирующих на участке между станциями Зеленоград-Крюково и Останино, отменят. Интервалы между электричками по ночам увеличатся до 30 минут», — говорится в сообщении.Кроме того, под отмену попадёт часть электричек на участке между Москвой и Тверью, а у ряда поездов изменится расписание и сократится маршрут.
Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на вокзалах и станциях, а также на сайте МТППК и через приложение «РЖД Пассажирам».