Загруженность дорог в Подмосковье утром 6 февраля составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 6 февраля, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 12 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали около 792 тысяч машин. Это на 24,6% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе водителей призвали быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.