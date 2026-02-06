Загруженность дорог в Подмосковье утром 6 февраля составила пять баллов

06 февраля 2026, 10:15

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 6 февраля, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 12 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.