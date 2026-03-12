Расписание на Ленинградском направлении изменится с 23 марта по 4 апреля

12 марта 2026, 16:30

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с 23 по 28 и с 30 по 31 марта, а также с 1 по 4 апреля из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры. О этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МТППК.





Работы будут проводить на участке между Москвой, Тверью и городом Бологое.





«В указанные периоды часть электричек, курсирующих между Москвой и Тверью, отменят. У некоторых поездов укоротят маршрут и изменят время отправления и прибытия», — говорится в сообщении.