Расписание на Ленинградском направлении изменится с 23 марта по 4 апреля
График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с 23 по 28 и с 30 по 31 марта, а также с 1 по 4 апреля из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры. О этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МТППК.
Работы будут проводить на участке между Москвой, Тверью и городом Бологое.
«В указанные периоды часть электричек, курсирующих между Москвой и Тверью, отменят. У некоторых поездов укоротят маршрут и изменят время отправления и прибытия», — говорится в сообщении.Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на информационных стендах на станциях и вокзалах, а также на сайте компании-перевозчика и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».