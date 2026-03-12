Строительство школы в одинцовском ЖК «Резиденция Сколково» завершат к июню
Школу, рассчитанную на 750 учеников, строят в жилом комплексе «Резиденция Сколково» на территории посёлка Заречье Одинцовского округа. Завершить работы планируют к июню текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В настоящее время готовность объекта составляет 63%.
«Закончены работы на подземном уровне, построены несущие и ограждающие конструкции. Сейчас ведётся монтаж внутренних инженерных систем и фасадов», — говорится в сообщении.Общая площадь школы составляет около 12 400 квадратных метров. Там обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, медпункт и пищеблок со столовой на 250 мест.