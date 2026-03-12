В Подмосковье с начала года газифицировали четыре населённых пункта
Строительство газовых сетей к четырём населённым пунктам Московской области завершили с начала года специалисты Мособлагаза в рамках реализации губернаторской программы газификации. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Сети подвели к деревням Власово Орехово-Зуевского округа, Истоминка Зарайского округа, Сельвачево Раменского округа и Таболово Волоколамского округа.
«Для жителей переход на газ — это более стабильное отопление и значительное снижение коммунальных расходов. Программа «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» действует уже более 20 лет. За это время газифицировали свыше 900 поселков, деревень и СНТ. В этом году газ планируется подвести еще к 70 населённым пунктам», — сказал глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.После того, как сети введут в эксплуатацию, жители смогут бесплатно подвести газ к границам своих участков. Заявки на это принимаются по ссылке. Кроме того, для 11 категорий жителей предусматривается компенсация на оборудование и монтаж внутри дома. В некоторых случаях компенсация может полностью покрыть затраты.