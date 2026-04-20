Расписание на Ленинградском направлении изменится с 27 апреля по 4 мая
График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 27 апреля по 4 мая из-за работ на станции Зеленоград-Крюково. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
В указанный период у части электричек, курсирующих между Москвой и Тверью, изменится время отправления и прибытия.
«Кроме того, ряд составов пустят по укороченному маршруту, а некоторые поезда временно отменят», — говорится в сообщении.Пассажиров просят заранее уточнять актуальное расписание. Это можно сделать на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте компании-перевозчика и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».