Расписание на Ленинградском направлении изменится с 27 апреля по 4 мая

20 апреля 2026, 11:25

График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 27 апреля по 4 мая из-за работ на станции Зеленоград-Крюково. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.





В указанный период у части электричек, курсирующих между Москвой и Тверью, изменится время отправления и прибытия.





«Кроме того, ряд составов пустят по укороченному маршруту, а некоторые поезда временно отменят», — говорится в сообщении.