В четырёх округах Подмосковья провели рейды по пожарной безопасности

20 апреля 2026, 11:02

Профилактические рейды, посвящённые правилам пожарной безопасности, провели работники Мособлпожспаса в округах Серебряные Пруды, Серпухов, Кашира и Ступино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В ходе рейдов пожарные объясняли местным жителям, от чего происходят возгорания и как снизить эту опасность.





«Специалисты напоминали, что нужно регулярно проверять исправность электроприборов и розеток и что нельзя сушить бельё рядом с газовыми и электроплитами. Они также рекомендовали устанавливать в домах пожарные извещатели и обязательно держать в помещении огнетушитель», — говорится в сообщении.