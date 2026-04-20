В четырёх округах Подмосковья провели рейды по пожарной безопасности
Профилактические рейды, посвящённые правилам пожарной безопасности, провели работники Мособлпожспаса в округах Серебряные Пруды, Серпухов, Кашира и Ступино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе рейдов пожарные объясняли местным жителям, от чего происходят возгорания и как снизить эту опасность.
«Специалисты напоминали, что нужно регулярно проверять исправность электроприборов и розеток и что нельзя сушить бельё рядом с газовыми и электроплитами. Они также рекомендовали устанавливать в домах пожарные извещатели и обязательно держать в помещении огнетушитель», — говорится в сообщении.Кроме того, жителям напомнили, что на участках нельзя сжигать мусор и сухую траву, так как это может привести к крупному природному пожару.