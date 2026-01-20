Жителей Подмосковья предупредили о фейковой «проверке» портала «Госуслуги»

20 января 2026, 09:56

оригинал Фото: iStock/Techa Tungateja

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников, которые выдают себя за сотрудников Минцифры России. Злоумышленники предлагают провести «диагностику» аккаунта на портале госуслуг, чтобы получить доступ к личным данным. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.