Жителей Подмосковья предупредили о фейковой «проверке» портала «Госуслуги»
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников, которые выдают себя за сотрудников Минцифры России. Злоумышленники предлагают провести «диагностику» аккаунта на портале госуслуг, чтобы получить доступ к личным данным. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Мошенники рассылают на электронную почту письма о якобы оформленной доверенности на имя неизвестного человека. После этого жертве звонит человек, который представляется сотрудником министерства. Под предлогом «проверки аккаунта» он просит назвать код из СМС или передать персональные данные.
Если человек отказывается продолжать разговор, мошенники усиливают давление. Они начинают массово звонить от имени «банков» и «магазинов», а еще отправляют много сообщений в мессенджерах.
В Мингосуправления напоминают: сотрудники госорганов никогда не просят коды из СМС и не проводят проверки аккаунтов по телефону. Жителям советуют игнорировать подозрительные письма и звонки, не передавать личные данные и включить двухфакторную аутентификацию на портале «Госуслуги».
В ведомстве рекомендуют ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее своим родным и близким.
