Расписание на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях изменится в конце июня

20 июня 2025, 12:50

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек, курсирующих на МЦД-1, Савёловском и Белорусском направлениях, изменится 20-21 и 27-28 июня в связи с работами по реконструкции станции Тестовская. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.







«Работы будут проводиться в период с 23:00 до 1:55 и с 9:55 до 11:00. Из-за будут увеличены интервалы между электричками, для ряда составов сократят маршруты, а некоторые поезда временно выведут из расписания», — говорится в сообщении.