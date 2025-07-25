Расписание на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится 26-28 июля

25 июля 2025, 12:57

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных электричек, курсирующих на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях, изменится с ночи на 26 июля до утра 28 июля в связи с путевыми работами. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.





В указанный период железнодорожники будут переключать первый главный путь на новую ось на участке от Курского вокзала до станции Москва-Товарная.





«Путь по направлению из Москвы между Курским вокзалом и станцией Москва-Товарная закроют с 1:20 26 июля до 5:20 28 июля. В связи с этим часть поездов временно выведут из расписания, некоторые составы будут следовать по укороченным маршрутам, интервалы между электричками увеличатся», — говорится в сообщении.