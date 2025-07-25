Жителю Подмосковья дали 18 лет за изготовление взрывных устройств

25 июля 2025, 12:20

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Жителя Московской области Михаила Громова, который собирал взрывные устройства для совершения диверсий на железнодорожных путях и других объектах, суд признал виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.





По данным следствия, Михаил Громов вступил в террористическую организацию в 2024 году. Инструкции по изготовлению взрывчатки и взрывных устройств Громов получал от своих кураторов.





«Часть компонентов Громов забрал из тайников-закладок, другую часть купил. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники органов безопасности», — говорится в сообщении.