Жителю Подмосковья дали 18 лет за изготовление взрывных устройств
Жителя Московской области Михаила Громова, который собирал взрывные устройства для совершения диверсий на железнодорожных путях и других объектах, суд признал виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным следствия, Михаил Громов вступил в террористическую организацию в 2024 году. Инструкции по изготовлению взрывчатки и взрывных устройств Громов получал от своих кураторов.
«Часть компонентов Громов забрал из тайников-закладок, другую часть купил. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники органов безопасности», — говорится в сообщении.По решению суда Михаил Громов должен отбыть три года из своего срока в тюрьме и ещё 15 — в колонии строгого режима.
Ранее жителей Московской области предупредили о недопустимости проникновения на объекты энергетической инфраструктуры. Нарушение этого запрета расценивается как особо тяжкое преступление.
Предупреждение выпущено в связи с участившимся случаями склонения россиян к диверсиям на энергообъектах. Иногда вербовка ведётся в открытую, за деньги, а иногда мошенники выдают себя за представителей российских силовых структур и называют вмешательство в работу энергокомплекса «спецоперацией».
Граждан призывают быть бдительными и немедленно сообщать о подобных предложениях по номеру 112 или непосредственно в ФСБ по телефону 8-800- 224-22-22.